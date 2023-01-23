23 января 2023, 11:19
Евгений Пригожин ответил депутату Госдумы на предложение брить бороды российским военным
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предложил ввести наказание за «гламуризацию армии»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин резко отреагировал на заявление депутата Госдумы, генерала Виктора Соболева о том, что российские военные обязаны брить бороды на передовой. Комментарий Пригожина опубликовала его пресс-служба.
«Кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство», — отметил он.
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При этом Пригожин подчеркнул, что за такие призывы нужно отвечать перед законом.
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«Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии», — сказал он.
Ранее против Соболева выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, у депутата очень «много времени на службе», раз тот взялся за устав. Кадыров высмеял генерала за излишний интерес к растительности на лице у российских военнослужащих.
В свою очередь, генерал-лейтенант Виктор Соболев поспешил взять свои слова обратно. Он сказал, что никаких претензий к военным у него не было.
Армия
Евгений Пригожин
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