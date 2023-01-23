Общество 23 января 2023, 11:19 Евгений Пригожин ответил депутату Госдумы на предложение брить бороды российским военным Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин предложил ввести наказание за «гламуризацию армии» РИА «Новости»

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин резко отреагировал на заявление депутата Госдумы, генерала Виктора Соболева о том, что российские военные обязаны брить бороды на передовой. Комментарий Пригожина опубликовала его пресс-служба.

«Кучка клоунов пытается научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство», — отметил он.

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При этом Пригожин подчеркнул, что за такие призывы нужно отвечать перед законом.

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«Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии», — сказал он.

Ранее против Соболева выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его мнению, у депутата очень «много времени на службе», раз тот взялся за устав. Кадыров высмеял генерала за излишний интерес к растительности на лице у российских военнослужащих.

В свою очередь, генерал-лейтенант Виктор Соболев поспешил взять свои слова обратно. Он сказал, что никаких претензий к военным у него не было.