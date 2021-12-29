Евгений Миронов опроверг слухи о драке в театре

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов опроверг слухи о том, что они якобы принял участие в некой драке. В беседе с РЕН ТВ он сообщил, что это неправда, однако подробно комментировать эту информацию не стал.

«Это фейк», — сказал он. Данные о том, что Евгений Миронов подрался в Театре Наций, стали распространяться в Telegram-каналах в среду, 29 декабря. По их данным, в схватке были три человека. Причем, по опубликованным в каналах сведениям, участники драки были пьяные. Евгений Миронов сообщил, что это просто чушь, и поздравил всех с наступающим Новым годом.

Ранее Евгений Миронов поделился подробностями своей семейной жизни, чем удивил поклонников, поскольку нечасто рассказывает что-то личное. Артист поделился, как прошел его отпуск с сыном Петей. Они отправились в Грецию, однако после этого отдыха актер вернулся с четким ощущением, что ему необходим еще один отпуск. Дело в том, что сын Миронова — мальчик крайне активный, и артисту постоянно приходилось принимать участие в его играх. Например, отрабатывать сальто в бассейне.