Евгений Дятлов напомнил, какой ценой далась Победа в Великой Отечественной войне

Дятлов призвал тех, кому не нравится Парад Победы на Красной площади с участием военной техники, предложить альтернативу.

«Выскажите инициативу. Поборемся за нее, проголосуем, обсудим», — добавил он.

Актер возмутился, что парад кажется некоторым «унылым мероприятием». Он посоветовал вспомнить, как тяжело далась Победа.

«Этот момент, когда ты выжил, ты победил, хотя еще четыре года назад тебе никто не мог такое обещать. У кучи моих близких и родных дедушки и бабушки воевали, пережили это напряжение, эту жуть. Все могло быть иначе. Это кровавая Победа, но это Победа, парад именно по этому поводу», — заявил Дятлов.

Также актер с критикой отозвался о провокационной фразе «Можем повторить». По его мнению, этот лозунг используют «ребята, у которых много мышц, мало мозгов».

Ранее бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков заявил, что День Победы «не нужен» народу.