Еvеnt-менеджеры узнали, сколько стоит вызвать Деда Мороза и Снегурочку в Петербурге

Представители одной из компаний отметили, что цены зависят от продолжительности выступления актеров.

«28 декабря цена за 30-минутное проведение мероприятия составит 5 600, а за один час — 7 400», — уточнили специалисты.

После 1 января стоимость снизится. Кроме того, расценки зависят от формата праздника. Работники еще одного агентства объяснили, что у них есть несколько вариантов программы.

«Например, если у вас есть проектор, есть интерактивные игры — начиная от мини-квиза, заканчивая викториной, есть и подвижные игры. До 25 декабря стоимость составит 7 500 рублей», — отметили менеджеры.

Чем ближе к Новому году, тем больше придется заплатить. Так, с 26 по 29 декабря стоимость вызова Деда Мороза и его внучки составит 10 тысяч, а 30 и 31 декабря — 20 тысяч рублей.