Event-агентства оценили важность проверки аниматоров на COVID-19 под Новый год

Представители праздничных агентств Санкт-Петербурга оценили важность проверки на наличие коронавируса аниматоров, которые под Новый год будут приходить в дома в роли Снегурочки и Деда Мороза.

Работник одной из фирм удивился просьбе гарантировать, что сотрудники не инфицированы СОVID-19, информирует ИА «Невские новости».

«Естественно, Дед Мороз не может делать этот тест каждый день. Мы можем по вашему желанию прийти к вам в масках и перчатках. Соответственно, перед этим „попшикаться“ из баллона антисептиком», — отметил собеседник агентства.

В другой компании также не посчитали необходимым предоставлять клиентам справку. Представители агентства предложили в случае опасений заразиться вирусом заказать дистанционное поздравление. Так, новогодние герои смогут поздравить семью в режиме онлайн или записать видео заранее.