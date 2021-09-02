Эвелина Хромченко рассказала женщинам, как найти свой стиль

Стилист Эвелина Хромченко в выпуске программы «Модный приговор» дала женщинам советы по поиску собственного стиля. Об этом рассказало Радио «Комсомольская правда».

Отталкиваться в поисках стиля нужно от своей индивидуальности. Не нужно пытаться изменить себя одеждой, вместо этого лучше подчеркнуть свои достоинства, считает стилист.

«Потому что вы сами — это и есть ваш стиль. Вы — абсолютно уникальное создание Господа и родителей. В связи с этим основная задача — запомнить, что вы не изменитесь внутри, вам будет продолжать нравиться то, что нравится сегодня. И ваши эстетические критерии могут, конечно, оттачиваться, но они не будут видоизменяться», — сказала Хромченко.

Вместо того, чтобы ругать себя за недостатки, нужно найти в себе достоинства, черты, которые вам нравятся — и именно их подчеркивать с помощью одежды.

«И важно помнить, что вне зависимости от того, что вам дала природа, какого размера или возраста вы бы ни были, сколько бы денег у вас ни было, ваша задача — развивать то, что у вас есть. Посмотрите в зеркало и найдите у себя кучу достоинств», — заключила модный эксперт.