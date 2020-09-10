Эвелина Бледанс рассказала, как стала жертвой мошенников. Видео

Актриса Эвелина Бледанс побывала на светской кинопремьере фильма «История Дэвида Копперфильда» и заодно рассказала журналистам, как стала жертвой мошенников в интернете.

Бледанс сообщила корреспондентам сайта kp.ru, что это был «настоящий ужастик». Ее аккаунт заблокировали мошенники и требовали денег.

«А ведь была настоящая атака, пугали: „Еще две минуты — и это уже будет стоить не 100 тысяч, а 150!“, „Все, прошло 58 секунд — это уже стоит 300 тысяч!“. Это же целый ужастик! Мошенников много вокруг каждого из нас. Просто кто-то рассказывает, а кто-то нет», — рассказала Бледанс.

Источник фото: скриншот kp.ru

Она призналась, что сейчас не одинока.

«Мужчина у меня есть, конечно. Не ходит со мной, потому что вы здесь. Вы же заклюете, растерзаете по кусочкам!», — рассказала артистка.

Эвелина Бледанс также поделилась главной победой — сумела восстановить в Instagram аккаунт ее «солнечного» сына Семена. На это ее экс-супругу потребовалось три месяца. Он собрал и представил администрации соцсети доказательства того, что он ведет страницу сына по правилам. Ранее руководство Instagram объясняло блокировку несоответствием блога правилам.