Эвелина Бледанс и Нонна Гришаева попросили не забывать о масках. Видео

К акции с хэштегом #мамаянаделмаску присоединились звезды театра и кино Игорь Жижикин, Камиль Ларин, Эвелина Бледанс и Нонна Гришаева. Они напомнили, что к своему и чужому здоровью необходимо относиться бережно и не забывать про защитную маску в эти непростые для всех дни.

Их поддержали модельер Владислав Лисовец, певец Сергей Трофимов и продюсер Иосиф Пригожин. Иногда простого повторения очевидных истин бывает достаточно, чтобы открыть кому-то глаза на элементарные, но важные моменты.

Камиль Ларин подошел к задаче творчески. Он изобразил, что действительно звонит своей маме и сообщает ей, что «уже покушал» и после еды сразу же надел маску.

В первом видеоролике в рамках акции «Мама, я надел маску» сыновья актрисы и блогера Лилии Абрамовой разыграли сценку о важности защитной маски в период пандемии. Выходя на улицу не забывайте о том, что обычная жизнь обязательно вернется. Приблизить этот момент поможет личная ответственность каждого.