Эвакуировать людей при катастрофах разрешили на электрокарах

С июня 2021 года электромобили и метро можно будет использовать для эвакуации населения во время чрезвычайных ситуаций. Вступит в силу ГОСТ, регулирующий мероприятия по эвакуации и рассредоточению людей при возникновении ЧС.

Стандарт разработали во Всероссийском НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. «Эвакуация из зон ЧС может осуществляться всеми видами транспорта, в том числе метро и электромобилями», — сказано на сайте института.

В стандарте перечислены основные этапы спасения людей: подготовка планов эвакуации, прием и размещение граждан. Там же указаны способы эвакуации в зависимости от того, идет ли речь о радиоактивном или химическом заражении местности, сходе снежной лавины, землетрясении, наводнении и так далее.

Среди требований при планировании эвакуационных мероприятий есть норма, по которой в безопасном районе необходимо выделять по два квадратных метра жилой площади на человека. На тысячу человек необходимо иметь десять мест в больнице и семь банных мест.