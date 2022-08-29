Эвакуированным из-за пожаров жителям Рязанской области разрешили вернуться домой

Жителям Рязанской области, эвакуированным из-за пожаров, разрешили вернуться в свои дома. Обстановка в регионе нормализовалась, сообщил RT.

Исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что угроза для населенных пунктов отсутствует. По его словам, пожарным удалось серьезно продвинуться в тушении очагов возгораний.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что ситуация с лесными пожарами в Рязанской области может улучшиться из-за похолодания и незначительных осадков.

Погода на следующей неделе поможет в тушении природных пожаров в регионе. Сильного дождя не предвидится, предупредил Вильфанд, однако даже небольшие осадки и похолодание сыграют свою роль в борьбе с огнем.

Похолодание будет постепенным, с четверга дневная температура опустится до +16 градусов.

Накануне вице-премьер России Дмитрий Горенко сообщил о локализации пожаров в Рязанской области. Открытое горение нейтрализовали, организовали защитную полосу — вспаханный участок земли по периметру возгорания.

В Чувашии местным жителям временно запретили посещать лесные массивы. Новые правила связаны с лесными пожарами.