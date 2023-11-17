Общество 17 ноября 2023, 12:51 Эвакуированным из Газы россиянам не понадобилась госпитализация Минздрав: все эвакуированные из сектора Газа россияне чувствуют себя нормально Пресс-служба МЧС

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Никому из эвакуированных из сектора Газа россиян не потребовалась госпитализация. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Его процитировал ТАСС.

«Из 188 человек, которые уже прибыли в Россию из сектора Газа, госпитализация никому не потребовалась. Самочувствие у всех нормальное», — сказал он.

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Операция по эвакуации соотечественников из анклава началась 12 ноября. По предварительным данным, из Газы вывезли уже свыше 300 человек. Только в среду, 15 ноября, МЧС помогло выбраться из анклава свыше 100 россиянам. Накануне в ведомстве сообщили, что готовят к вывозу третью группу соотечественников.

Людям оказывают необходимую помощь, в том числе по оформлению документов. Выбравшиеся из сектора Газа россияне рассказывали, что им приходилось жить в зданиях школ и больниц. Там у них не было электричества, а также людям негде было мыться.