17 ноября 2023, 12:51
Эвакуированным из Газы россиянам не понадобилась госпитализация
Минздрав: все эвакуированные из сектора Газа россияне чувствуют себя нормально
Никому из эвакуированных из сектора Газа россиян не потребовалась госпитализация. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Его процитировал ТАСС.
«Из 188 человек, которые уже прибыли в Россию из сектора Газа, госпитализация никому не потребовалась. Самочувствие у всех нормальное», — сказал он.
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Операция по эвакуации соотечественников из анклава началась 12 ноября. По предварительным данным, из Газы вывезли уже свыше 300 человек. Только в среду, 15 ноября, МЧС помогло выбраться из анклава свыше 100 россиянам. Накануне в ведомстве сообщили, что готовят к вывозу третью группу соотечественников.
Людям оказывают необходимую помощь, в том числе по оформлению документов. Выбравшиеся из сектора Газа россияне рассказывали, что им приходилось жить в зданиях школ и больниц. Там у них не было электричества, а также людям негде было мыться.
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