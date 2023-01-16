Общество 16 января 2023, 18:42 Эвакуированных из Соледара спасателей возьмут на работу в МЧС ДНР МЧС: эвакуированные из Соледара украинские спасатели продолжат работу в ДНР РИА «Новости»

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Вывезенные из Соледара бывшие сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям получат работу в составе подразделений МЧС Донецкой Народной Республики. Как сообщила пресс-служба федерального главка, такое поручение дал глава регионального ведомства региона Алексей Кострубицкий.

Некоторые из украинских спасателей заранее согласились продолжить работу в структурах МЧС ДНР. Среди них оказался житель Соледара Евгений, который отдал своей работе более 17 лет.

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Он отметил, что после эвакуации из города сотрудники МЧС ДНР помогли ему с питанием, одеждой и мобильной связью.

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«Встреча была очень теплая. Мы ехали сюда работать в той же структуре МЧС согласно нашим должностям», — рассказал Евгений.

Мужчина отметил, что в родном городе он за свой счет вместе с коллегами помогал местным жителям.

Минобороны России сообщило об освобождении Соледара от украинских боевиков в пятницу, 13 января. Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков отметил, что разнородная группировка войск заблокировала город с севера и юга, а также добилась изоляции района ведения боевых действий. За три дня боевых действий на месте уничтожили около 700 украинских военных.

Эвакуированные жители Соледара и других освобожденных населенных пунктов республики получат единовременные выплаты. Такое поручение дал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что также приказал разработать механизм по упрощенной выдаче удостоверений личности эвакуированным людям.