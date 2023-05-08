08 мая 2023, 22:49
Эвакуацию чиновников из Скадовска опровергли
Глава администрации Скадовска Херсонской области Хотиенко опровергла эвакуацию чиновников
Глава администрации Скадовска Херсонской области Людмила Хотиенко опровергла сообщения украинских СМИ об эвакуации из города российских чиновников. В комментарии ТАСС она пояснила, что сотрудники администрации работают в обычном режиме.
«Я на месте, мои сотрудники все на месте, мы продолжаем работать в обычном режиме», — сказала Хотиенко.
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Украинские СМИ ранее сообщали, что сотрудников российской администрации Скадовска и Скадовского муниципального округа якобы в целях безопасности начали эвакуировать на восток Херсонской области. В своих сообщениях украинские журналисты ссылались на Генштаб ВСУ.
В начале мая президент России Владимир Путин заявил, что власти будут добиваться возвращения жизни в новых регионах в нормальное русло. Активные работы, как отмечал тогда глава государства, ведутся и в республиках Донбасса, и в Запорожской и Херсонской областях. В новых регионах строят и ремонтируют дороги, жилье, объекты здравоохранения и образования, специалисты налаживают промышленное и сельскохозяйственное производства.
Херсонская область
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