Общество 08 мая 2023, 22:49 Эвакуацию чиновников из Скадовска опровергли Глава администрации Скадовска Херсонской области Хотиенко опровергла эвакуацию чиновников Pxhere

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Глава администрации Скадовска Херсонской области Людмила Хотиенко опровергла сообщения украинских СМИ об эвакуации из города российских чиновников. В комментарии ТАСС она пояснила, что сотрудники администрации работают в обычном режиме.

«Я на месте, мои сотрудники все на месте, мы продолжаем работать в обычном режиме», — сказала Хотиенко.

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Украинские СМИ ранее сообщали, что сотрудников российской администрации Скадовска и Скадовского муниципального округа якобы в целях безопасности начали эвакуировать на восток Херсонской области. В своих сообщениях украинские журналисты ссылались на Генштаб ВСУ.

В начале мая президент России Владимир Путин заявил, что власти будут добиваться возвращения жизни в новых регионах в нормальное русло. Активные работы, как отмечал тогда глава государства, ведутся и в республиках Донбасса, и в Запорожской и Херсонской областях. В новых регионах строят и ремонтируют дороги, жилье, объекты здравоохранения и образования, специалисты налаживают промышленное и сельскохозяйственное производства.