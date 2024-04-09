Общество 09 апреля 2024, 10:54 Эвакуация жителей ряда районов началась в Кургане Мэрия Кургана объявила превентивную эвакуацию жителей ряда районов РИА «Новости»

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Превентивная эвакуация жителей в связи с паводковой ситуацией началась в ряде районах Кургана. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Эвакуацию начали в районах Затобольный, Храпово, Челноково, расположенных за Кировским мостом садоводческих товариществ, а также микрорайона Глинки.

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«Проводится превентивная эвакуация жителей в связи с угрозой паводка из зон вероятного подтопления и затопления. Всем жителям нужно срочно собрать документы, лекарства, ценные вещи и незамедлительно покинуть зону затопления», — заявили в пресс-службе.

В 15:00 во вторник для жителей СНТ и жилых домов за Кировским мостом организуют специальные автобусы для организованного выезда. На базе гимназий № 31 и № 32 администрация организовали пункты временного размещения.

«Для жителей микрорайонов Глинки, Храпово, Челноково, Затобольный пункты временного размещения организовали на базе школы № 50», — добавили в администрации.

Ранее власти Кургана заявили о возможном затоплении аэропорта из-за паводка.