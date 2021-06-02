Эвакуация прошла в 29 детских садах Братска из-за сообщений о минировании

Воспитанники 29 детских садов Братска в Иркутской области эвакуированы из-за полученных по электронной почте сообщений о минировании. Об этом заявили в пресс-службе администрации города.

«Сегодня утром 29 детских садов получили сообщения о минировании учреждения. Письмо поступило по электронной почте ночью. После прочтения сообщения руководством садов были приняты оперативные меры», — сказано в сообщении на сайте администрации брата.

В частности, угрозы получили сады № 1, 5, 15, 25, 26, 51, 57, 61, 64, 68, 70, 76, 77, 79, 83, 91, 93, 98, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117.

Никто из детей не пострадал. Всех их перевели в ближайшие школы. Там им обеспечат соответствующий уход и питание. Родителей попросили забрать детей домой.

В детских садах, которые получили сообщения о минировании, находятся правоохранительные органы. Другие дошкольные учреждения работают в штатном режиме.

Заммэра по социальным вопросам Марина Зубакова рассказала, что в детсадах пройдут внеплановые проверки, туда ограничат доступ посторонних лиц для обеспечения безопасности. Она пообещала, что все неотложные меры будут приняты.