Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Любина обсудила с «Политикой сегодня» планы Киева достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы перекрыть подачу воды на полуостров.

«Северо-Крымский канал давно разрушен и порос травой. Этот вопрос для крымчан не важен», — отметила Любина.

По ее словам, сейчас с водой на полуострове тяжело, поскольку вычерпаны почти все водоемы. Ее приходится брать с карстовых пещер и подземных резервуаров. Она выразила надежду, что эту проблему удастся решить с помощью некоторых проектов. В частности, речь идет об опреснении морской воды и заборе воды со дна Азовского моря.

«Говорить о какой-то гуманности, о справедливости, о заботе к людям, проживающим на территории, которую украинцы считают своей… это все совершенно отсутствует. Для крымчан подобные заявления не стали сенсацией», — добавила собеседница издания.