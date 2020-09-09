«Мы из общества людей превратились в общество шоу-бизнеса. Для нас эфир стал важнее совести и чести. Скорее всего, этот „цирк“ будет продолжаться», — предположил Кормухин.

Он признался, что ему жаль Ефремова и не важно, подвели ли его адвокаты или он сам решил «скостить» срок. По его словам, в любом случае произошедшее чудовищно.