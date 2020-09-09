facebook_pixel
    09 сентября 2020, 11:58

    «Этот „цирк“ будет продолжаться». Кормухин — о деле Ефремова

    Артур Блянихов

    Лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин допустил, что «цирк» по делу о смертельной аварии с участием Михаила Ефремова продолжится. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Мы из общества людей превратились в общество шоу-бизнеса. Для нас эфир стал важнее совести и чести. Скорее всего, этот „цирк“ будет продолжаться», — предположил Кормухин.

    Он признался, что ему жаль Ефремова и не важно, подвели ли его адвокаты или он сам решил «скостить» срок. По его словам, в любом случае произошедшее чудовищно.

    Новости SMI.FM