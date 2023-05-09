09 мая 2023, 08:25
«Этот день объединяет нас всех». Володин назвал 9 Мая священным праздником для россиян
Спикер Госдумы Володин назвал День Победы священным праздником для россиян
День Победы стал священным праздником для россиян, так как события Великой Отечественной войны затронули каждую семью в стране. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Никогда не забудем, какой ценой досталась Победа — более 27 миллионов погибших. День Победы объединяет всех нас: россиян, украинцев, белорусов, армян, киргизов, казахов, узбеков и другие народы СССР, защитившие мир от нацизма», — написал он.
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По словам Володина, эти факты не дают покоя США и Европе.
«Они пытаются стереть историческую память, заменив День Победы для Украины неким „Днем Европы“. Владимир Зеленский совершил подлый поступок к тем, кто отдал жизнь ради освобождения мира от фашизма», — добавил спикер Госдумы.
Парламентарий подчеркнул, что важно сохранить правду о событиях Великой Отечественной войны для будущих поколений.
День Победы 9 мая
Госдума РФ
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