Общество 09 мая 2023, 08:25 «Этот день объединяет нас всех». Володин назвал 9 Мая священным праздником для россиян Спикер Госдумы Володин назвал День Победы священным праздником для россиян РИА «Новости»

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День Победы стал священным праздником для россиян, так как события Великой Отечественной войны затронули каждую семью в стране. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Никогда не забудем, какой ценой досталась Победа — более 27 миллионов погибших. День Победы объединяет всех нас: россиян, украинцев, белорусов, армян, киргизов, казахов, узбеков и другие народы СССР, защитившие мир от нацизма», — написал он.

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По словам Володина, эти факты не дают покоя США и Европе.

«Они пытаются стереть историческую память, заменив День Победы для Украины неким „Днем Европы“. Владимир Зеленский совершил подлый поступок к тем, кто отдал жизнь ради освобождения мира от фашизма», — добавил спикер Госдумы.

Парламентарий подчеркнул, что важно сохранить правду о событиях Великой Отечественной войны для будущих поколений.