«Этот бесконечный Цой». Радиоведущий заявил, что уличные музыканты мешают наслаждаться искусством

Радиоведущий Motoradio Александр Цыпин прокомментировал массовое задержание уличных музыкантов в Санкт-Петербурге. Он уверен, что их выступления мешают насладиться архитектурой города.

Этой осенью петербуржцы стали жаловаться на уличных музыкантов. В результате полицейские изъяли у некоторых певцов музыкальные инструменты. Александр Цыпин согласен с горожанами и считает такие выступления на улицах города «спекуляцией на попсовых хитах».

«Меня вообще травмирует русский рок, и мне не нравится жуткая спекуляция на попсовых хитах, этот бесконечный Цой. За счет вот этого уличного тиражирования он превращается в антигероя даже для тех, кто разделяет его идеологию. Нельзя так „перекармливать“ людей. Игра за деньги — это открытая профанация. <…>. Я реально возмущен», — рассказал радиоведущий в интервью Nation News.

Собеседник поделился личной историей, когда громкая молодежная музыка не дала ему насладиться архитектурой Дворцовой площади. «Я считаю это преступлением, люди должны иметь совесть и не вторгаться в чужое личное пространство», — заявил коренной петербуржец.

При этом он добавил, что если и играть на улице, то хотя бы не там, где произошли исторические события. Помимо этого, можно иначе организовывать процесс, например, не прибавлять громкость.