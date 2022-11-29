Эксклюзив 29 ноября 2022, 14:03 «Это жуткий удар». Актриса Ольга Кузьмина рассказала о дружбе с погибшей Наталией Стешенко Актриса Ольга Кузьмина назвала гибель Наталии Стешенко ударом для ее супруга и ребенка Публичное достояние

Читать 360tv в

Погибшая актриса Наталия Стешенко была хорошей мамой и прекрасной женой, рассказала «360» ее подруга, актриса театра и кино Ольга Кузьмина. По ее словам, женщина уделяла много времени сыну и супругу.

«Красивая, высокая, умная, с чувством юмора. Очень хорошая мама, хороший друг, прекрасная жена. Наверное, все это сейчас звучит достаточно банально и типично — сама говорю и кажется, что эти слова можно приписать кому угодно. Но каждое это слово наполнено большими чувствами», — отметила Кузьмина. Она добавила, что Наталия Стешенко проводила много времени с сыном, водила его на занятия футболом, путешествовала с ним и всячески развивала.

Реклама

«Замечательный, умненький мальчишка. Конечно, сейчас очень сложно представить, как будет дальше», — добавила собеседница «360». По ее словам, пока неясно, где и когда состоится прощание с актрисой.

Реклама

«Что касается мужа, Владимира Владимировича (Семаго. — Прим. ред.) — дай бог ему здоровья. Это жуткий удар для него. Теперь только держаться и благодарить, что она была с ним рядом, потому что, повторюсь, как супруга она просто невероятная. Дом всегда в уюте, всегда все накормлены и обуты, готовила она замечательно», — отметила Ольга Кузьмина.

Наталия Стешенко обладала доброй и открытой душой, всегда старалась помочь тем, кто в этом нуждался, добавила ее подруга. В субботу, 3 декабря у актрисы день рождения — ей исполнилось бы 38 лет.

Стешенко играла в театре Луны. Там подтвердили ее смерть. Администратор заведения рассказала, что женщине стало плохо, а врачи не сумели ее спасти.