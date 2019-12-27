«Это журналисты начали травлю»: Варламов вступился за назвавшего его «подонком» Разина

Продюсер Андрей Разин жестко раскритиковал журналиста Илью Варламова, опубликовавшего текст о детских домах. Он назвал его «подонком» и «фашистом» за призыв не дарить дорогие подарки детдомовцам. Однако журналист заверил «360», что в тексте — мнения квалифицированных специалистов, а Разину это не объяснили.

«Это не мое мнение, а мнение двух людей, которые много лет системно занимаются помощью бездомным и хорошо знают их проблемы. Они хорошо знают, как эти проблемы решать, и они компетентны об этом говорить», — рассказал Варламов.

Он добавил, что в своем тексте просто привел чужие высказывания и цитаты, которые были подписаны. Таким образом, в статье озвучивалось «вполне логичное мнение», но не самого блогера.

«Это журналисты начали травлю Разина за что-то. Явно видно, что человеку что-то сказали, на что он довольно эмоционально и резко отреагировал. Почему начали травить Разина, я не знаю. Это ужасно», — прокомментировал Варламов высказывания продюсера.

По словам блогера, ему «стыдно за своих коллег» и «неловко, что человеку перед Новым годом испортили настроение».

Речь идет о тексте, который Варламов опубликовал в «Живом журнале». В статье он процитировал соучредителя фонда «Нужна помощь» Мити Алешковского. Тот заявил, что дорогие подарки делают из воспитанников детских домов «иждивенцев». На это Разин рассказал о своем детстве в детдоме и назвал блогера «негодяем» и «ублюдком».