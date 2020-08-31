«Это все выдумки»: отец Цоя опроверг сообщения о письме Путину из-за фильма о сыне

Отец лидера группы «Кино» Виктора Цоя Роберт назвал выдумкой сообщения о письме на имя президента России с просьбой запретить выход фильма Алексея Учителя. Об этом он заявил в беседе с «360».

«Никогда ничего не писал и не буду писать. Нет, я никуда не обращался. Это все выдумки», — заявил Роберт Цой. Писал ли обращение Александр Цой, собеседник «360» не знает. На момент публикации нам не удалось связаться с сыном Виктора Цоя.

Ранее в СМИ появилась информация о письме отца и сына лидера группы «Кино» Роберта и Александра, в котором они потребовали не допустить выхода на экраны фильма Алексея Учителя «Цой».

Как написала Газета.ru, в тексте письма фильм назвали «пошлым зрелищем» с использованием сведений из частной и семейной жизни известных артистов, которые перемежаются с выдуманными фактами и сплетнями. Все это нарушает интересы самих граждан, а также их родственников.

Авторы письма якобы заявили, что не давали согласия на использование имени и изображений музыканта. Однако несмотря на их заявления, Министерство культуры выдало картине прокатное удостоверение.

По словам авторов послания, ситуацию нужно решить немедленно, не дожидаясь решения суда. На рассмотрение дела потребуется время, а фильм уже пойдет в прокат, пороча доброе имя музыканта и его близких, пишут СМИ.

Выход в прокат фильма «Цой» запланирован на 3 сентября. Несколько дней назад в Сети появился трейлер картины.

Сам музыкант появится на экране только в кадрах, которые взяты из документальных фильмов «Последний герой» и «Рок». Фильм рассказывает о дне водителя автобуса, с которым столкнулся лидер «Кино» за рулем своего «москвича». Все реальные имена изменены, а все, что происходило в автобусе, придумано.