Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин прокомментировал слова турецкого профессора Малтепе Хасана Унала о том, что Анкара может признать Крым российским, если в ответ Москва признает независимость Турецкой Республики Северного Кипра. Специалиста процитировало ИА НСН.

«Я думаю, ничего такого не произойдет. Советовать турки могут много чего, но это не значит, что к их советам будут прислушиваться. Это все политические игры», — пояснил Чупрыгин.

Он назвал ситуативным союз Турции и России, поскольку отношения обеих стран не расходятся и не сближаются. По его словам, это игра в совместные интересы.

«Есть вопросы, в которых у нас цели сближаются, — соответственно, мы эти вопросы решаем совместно. Если цели расходятся, в этой ситуации Россия и Турция стараются сделать так, чтобы расхождение на тех траекториях не повлияло отрицательно на сближение там, где интересы сходятся», — продолжил политолог.

Он напомнил, что у РФ с Турцией многовековой опыт таких отношений. Россия не только воевала с турками, но и помогала им в свое время.

«Когда египетская армия подошла к Стамбулу, кто его спас? Русские войска», — напомнил собеседник информагентства.