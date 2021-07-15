Первый зампред думского Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал предложили понизить ставку транспортного налога и снизить стоимость полиса ОСАГО для тех, кто добровольно прошел техосмотр. Депутата процитировало ИА НСН.

«Предложение нормальное, хорошее, но это не административно-правовой акт, ничего еще никто не отменял. Многие подумали, что уже не надо техосмотр проходить. Надо!» — подчеркнул парламентарий.

По его мнению, правительство не пойдет на поблажки и стоимость ОСАГО никто не будет снижать. По его словам, страховщики обещали, что полис станет дешевле для тех водителей, кто будет ездить без нарушений.

«Но он дорожает для всех абсолютно. <…> Так что это все из области несбывающегося и нереализуемого», — добавил законодатель.