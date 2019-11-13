«Это вранье!». Милонов опроверг слова Поклонской о том, что он не поздоровался с ней

«Это вранье!» — заверил парламентарий.

Он признался, что ему очень хотелось бы, чтобы Поклонская прекратила делать подобные пиар заявления, оперируя при этом известными именами. Милонов напомнил, что не здороваются только хамы и невежественные люди, к коим он не относится, поскольку всегда вежлив и культурен.

«Что бы она ни думала, я подошел и поздоровался», — подчеркнул народный избранник.

По данным издания, история с приветствием возникла в связи с разным отношением депутатов к Хэллоуину в России. Милонов выступил за запрет этого праздника. По его мнению, он искусственный и принимается лишь потому, что моден в западных странах. В свою очередь Поклонская выступила за поддержку Хэллоуина, заметив, что молодежь сама может решить, что ей отмечать, а что нет.