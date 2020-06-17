«Это весьма вероятно: именно тогда Шеварднадзе (бывший глава внешнеполитического ведомства СССР — прим. ред.) отдал США огромные водные пространства в Беринговом море», — цитирует парламентария РИА ФАН.

Он добавил, что нынешние поправки в Конституцию исключают саму такую возможность.