«Это весьма вероятно». Пушков — о возможности передачи Карелии Финляндии в перестройку
Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter оценил сообщение бывшего финского дипломата Юкки Сеппинена о том, что во время «перестройки» советское руководство рассматривало вариант с передачей Карелии Хельсинки. Об этом сообщило ИА НСН.
«Это весьма вероятно: именно тогда Шеварднадзе (бывший глава внешнеполитического ведомства СССР — прим. ред.) отдал США огромные водные пространства в Беринговом море», — цитирует парламентария РИА ФАН.
Он добавил, что нынешние поправки в Конституцию исключают саму такую возможность.