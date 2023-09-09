Эксклюзив 09 сентября 2023, 14:54 «Это важно». Памфилова оценила работу ДЭГ на выборах в Подмосковье Глава ЦИК Памфилова указала на важность ДЭГ в ходе выборов в Подмосковье

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Систему дистанционного электронного голосования впервые запустили в Московской области в 2023 году. Это очень важно для местных жителей, рассказала «360» председатель ЦИК России Элла Памфилова.

В Подмосковье есть отдаленные поселки, где живут пожилые люди. Им не совсем удобно добираться до избирательных участков. Система ДЭГ очень полезна в этом плане, так как люди могут отдать свой голос удаленно. Кроме того, Московская область является вторым регионом по численности избирателей в России после Москвы, подчеркнула Памфилова.

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«Это важно, потому что это второй регион по численности избирателей в России после Москвы и много молодежи там живет, женщины очень активно используют ДЭГ», — рассказала глава ЦИК РФ.

Несмотря на то что среди избирателей есть приверженцы традиционного голосования, многие используют ДЭГ ради удобства. К тому же в России вывели на высокий уровень систему наблюдения за электронным голосованием, подчеркнула Памфилова.

Более 335 человек в Подмосковье проголосовали на выборах с помощью ДЭГ. Всего в дистанционном электронном голосовании пожелал поучаствовать 445 261 житель региона.