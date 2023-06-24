Общество 24 июня 2023, 01:05 «Это ваше время!». Путин поздравил россиян с Днем молодежи Президент Путин поздравил молодежь с праздником и призвал искать свое призвание РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем молодежи. Его слова опубликовали на сайте Кремля. Это праздник в 2023 году отмечают в последнюю субботу июня.

«Искренне рад вас приветствовать и поздравить с Днем молодежи. Это праздник, наполненный надеждами», — сказал глава государства.

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Путин напомнил, что праздник перенесли на выходной день по инициативе школьников и студентов. И это позволит «сделать его ярким и масштабным», а также объединить со школьными выпускными, отметил президент.

Также Путин рассказал о молодых солдатах и офицерах, которые встали на защиту страны и «мужественно сражаются в ходе специальной военной операции». Российский лидер призвал молодежь искать свой путь, добиваться успеха и не опускать руки, когда что-то не получается с первого раза.

В заключении Владимир Путин добавил, что современной молодежи предстоит занять ключевые посты в экономике, в сфере оборонной безопасности и государственном управлении. По его словам, за сегодняшними школьниками и студентами стоят решения, которые станут определяющими для будущего России.