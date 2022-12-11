Общество 11 декабря 2022, 04:20 «Это убийственно». Россиян предостерегли от попыток согреться на морозе алкоголем Нарколог Шуров: на морозе нельзя согреться алкоголем Pxhere

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Россиян предупредили об опасности способа согреться на морозе, употребляя алкоголь. Врач психиатр-нарколог Василий Шуров рассказал радио Sputnik, что во время распития спиртных напитков при низкой температуре, можно получить обморожение или потерять сознание.

«Алкоголем на морозе нельзя согреться — это обман. Советы типа „выпей и согрейся“ — они убийственные. Очень много людей так погибло», — предупредил Шуров.

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Алкоголь, как объяснил нарколог, работает в две фазы. При первой из них расширяются сосуды. Тогда же приходит ощущение тепла, но на самом деле в это время организм свое тепло теряет. Вторая фаза представляет собой сильнейший спазм сосудов. При ней человек рискует получить обморожений или потерять сознание.

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Помимо этого после распития спиртного человек плохо оценивает ситуацию. Находясь в нетрезвом состоянии, он может уснуть в сугробе, не ощущая боли, добавил Шуров. Это может привести к летальному исходу.

Для того, чтобы защититься от мороза, необходимо теплое место. Остальные способы являются обманчивыми. Нарколог подчеркнул, что употребление алкоголя в любое время года вредно для здоровья.

Впереди россиян ждут новогодние праздники, а с ними и застолья. В это время лучше не перебарщивать со спиртным, советуют специалисты, ведь алкоголь вымывает из организма полезные вещества, ослабляет иммунную систему.