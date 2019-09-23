«Это такой пустоцвет»: Сябитов предрекла страдания «постаревшим» невестам в России

Российские невесты «постарели» на несколько лет Подробнее

«Я не работаю сейчас с женщинами недетородного возраста. Это такой пустоцвет.<…> Детородный возраст — это чисто медицинская история: после 25 лет женщина считается старородящей. Так что пусть девушки не думают, что если по статистике возраст невест увеличился, то у них все впереди. Не будет у них все хорошо», — заявила Сябитова.

Специалист заявила, что потребности мужчин не изменились с давних времен. Женихи в любом возрасте заинтересованы в молодости и красоте. Она отметила, что не берется устраивать линую жизни женщин после 30 — 35 лет, поскольку смысла в этом не видит. Она переживает, что не увидит ни свадеб, ни рождения детей.

«Я работаю на результат — на рост рождаемости, на то, чтобы семья была крепкой, не разваливалась, а жила долго и счастливо», — резюмировала Сябитова.

Росстат отметил, что большая часть россиянок выходит замуж в первый раз в возрасте от 25 до 34 лет. По данным ведомства, в стране растет также число женщин, выходящих замуж после 35 лет. Причиной таким изменениям стало желание молодых получить образование, построить карьеру и насладиться свободной жизнью. Кроме того, многие россияне испытывают трудности с поиском работы, у большинства отсутствует собственное жилье.