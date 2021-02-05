Вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует экологию) назвала 5 февраля 2021 года «судьбоносным и переломным днем» в связи с решением, которое вынес суд в отношении Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК).

«Сегодняшнее решение говорит о том, что ни одно нарушение в сфере экологии не может остаться без внимания со стороны государства. Ключевым изменением после этого решения должно стать отношение собственников крупных, опасных производств к тому, как они модернизируют свое производство. Необходимо вкладывать средства в модернизацию производства, внедрение наилучших доступных технологий для того, чтобы не допускать таких аварий. Гораздо дешевле модернизировать производство, чем возмещать ущерб в объеме 146 млрд рублей», — заявила заместитель председателя Правительства РФ.

Виктория Абрамченко отдельно подчеркнула, что эту сумму необходимо направить на реализацию природоохранных мероприятий и проектов, причем локально — именно в Красноярском крае, в Норильске. Вице-премьер анонсировала разработку новых нормативно-правовых актов. которые будут стимулировать бизнес к модернизации и экологизации предприятий.

«Это действительно судьбоносный день, это действительно переломный день», — заключила Виктория Абрамченко.

Напомним, в пятницу, 5 февраля 2021 года был частично удовлетворен иск Росприроднадзора к НТЭК. Компании был назначен штраф в размере 146 млрд рублей.