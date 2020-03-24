«Это странно и лицемерно». Оскорбивший полную девушку тренер пожаловался на угрозы

Тренер Артур из Нижнего Новгорода стал за последние сутки главным антигероем города. Все из-за того, что в Stories в Instagram он грубо прокомментировал занятия спортом полной клиентки. «360» связался с молодым человеком и спросил, как так получилось.

«А какие комментарии? Что я считаю это не оскорблением, а шуткой?» — заявил он.

По его словам, «за эту ироничную историю» ему поступило больше сотни угроз только за утро. Его обещали избить, изнасиловать, убить и «теперь много всего». «Это странно и лицемерно», — считает Артур.

Тренер рассказал, что не думал о такой реакции людей.

Это было просто так. Увидел — заснял Артур.

Собеседник «360» заявил, что большинство его постов наполнены «самоиронией и идиотией, возведенной в абсолют».

Ранее Артур выложил фото тренирующейся полной женщины с подписью: «***, а она нас не сожрет?»

Источник фото: Instagram

После этого скриншот разлетелся по соцсетям и вызвал волну критики в адрес молодого человека. В итоге фитнес-клуб, где он работал, уволил его. Руководство извинилось за тренера и подчеркнуло, что провело воспитательную беседу с другими своими сотрудниками.