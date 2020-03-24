«Это странно и лицемерно». Оскорбивший полную девушку тренер пожаловался на угрозы
«А какие комментарии? Что я считаю это не оскорблением, а шуткой?» — заявил он.
По его словам, «за эту ироничную историю» ему поступило больше сотни угроз только за утро. Его обещали избить, изнасиловать, убить и «теперь много всего». «Это странно и лицемерно», — считает Артур.
Тренер рассказал, что не думал о такой реакции людей.
Это было просто так. Увидел — заснялАртур.
Собеседник «360» заявил, что большинство его постов наполнены «самоиронией и идиотией, возведенной в абсолют».
Ранее Артур выложил фото тренирующейся полной женщины с подписью: «***, а она нас не сожрет?»
После этого скриншот разлетелся по соцсетям и вызвал волну критики в адрес молодого человека. В итоге фитнес-клуб, где он работал, уволил его. Руководство извинилось за тренера и подчеркнуло, что провело воспитательную беседу с другими своими сотрудниками.