Общество 23 февраля 2024, 11:06 «Это справедливо». Путин пообещал проработать изменения в расчетах суточных для транспорта Путин: шкалу расчета суточных для работников автомобильной отрасли изменят РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин поручил исправить шкалу расчета суточных в автомобильной отрасли. Об этом президент сообщил на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта.

Один из мужчин пожаловался главе государства, что с 1 января суточные в России составляют 700 рублей, притом что на обед уходит минимум 500 рублей в день. За границей оплата работы выше более чем в три раза.

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«Справедливо поменять эту шкалу в соответствии с особенностями вашей работы», — сказал Путин.

Президент также спросил у вице-премьера Марата Хуснуллина, тоже находящегося в командировке, сколько суточные составляют у него. Тот ответил, что в правительстве «побольше».

«Я не случайно спросил, потому что, насколько я помню, у нас единый подход ко всем суточникам: и у тех, кто работает на транспорте, и у других работников — у всех одинаковая сумма», — отметил Путин.

Ранее президент поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Российский лидер назвал праздник одним из самых почитаемых в стране и отметил, что он стал народным. Путин пожелал российским бойцам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины.