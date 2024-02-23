23 февраля 2024, 11:06
«Это справедливо». Путин пообещал проработать изменения в расчетах суточных для транспорта
Путин: шкалу расчета суточных для работников автомобильной отрасли изменят
Президент Владимир Путин поручил исправить шкалу расчета суточных в автомобильной отрасли. Об этом президент сообщил на встрече с руководителями логистических автомобильных компаний и водителями грузового транспорта.
Один из мужчин пожаловался главе государства, что с 1 января суточные в России составляют 700 рублей, притом что на обед уходит минимум 500 рублей в день. За границей оплата работы выше более чем в три раза.
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«Справедливо поменять эту шкалу в соответствии с особенностями вашей работы», — сказал Путин.
Президент также спросил у вице-премьера Марата Хуснуллина, тоже находящегося в командировке, сколько суточные составляют у него. Тот ответил, что в правительстве «побольше».
«Я не случайно спросил, потому что, насколько я помню, у нас единый подход ко всем суточникам: и у тех, кто работает на транспорте, и у других работников — у всех одинаковая сумма», — отметил Путин.
Ранее президент поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Российский лидер назвал праздник одним из самых почитаемых в стране и отметил, что он стал народным. Путин пожелал российским бойцам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины.
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Владимир Путин
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