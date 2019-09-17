«Это смешно»: как Украина попыталась бойкотировать крымские СМИ во время обсуждения свободы слова

«Хотят заткнуть рот»: украинцы и канадцы дважды пытались прервать речь представителей крымских СМИ Подробнее

Представитель министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, член российской правительственной делегации на совещании ОБСЕ Кирилл Игнатов ожидал, что украинская делегация покинет зал заседания. По его словам, это стало ясно еще накануне, когда они попытались лишить слова редактора «Крымской газеты» и «Крымского журнала» Марию Волконскую. Однако российская делегация смогла дать отпор, и журналистка продолжила выступление.

Он добавил, что на следующий день Украина запаслась дополнительными аргументами и вновь попыталась бойкотировать выступление Волконской. По его словам, впервые за пять лет в ОБСЕ пришлось взять технический перерыв. Украинскую сторону поддержали представители Канады и Франции. Однако журналистке позволили вновь закончить свою речь. В результате представители трех стран покинули зал заседания ОБСЕ. При этом только украинская сторона не стала возвращаться.

Игнатов уверен, что украинская делегация направилась консультироваться с начальством, чтобы понять, как поступить дальше. Их попытки бойкотировать крымские СМИ во время обсуждения свободы слова и средств массовой информации не увенчались успехом.

«Но это в принципе смешно, когда при обсуждении свободы слова Украина лишает слова ту или иную сторону только потому, что это не нравится властям ряда государств», — заключил Кирилл Игнатов.

Ранее стало известно, что на заседании ОБСЕ в Варшаве представители украинской и канадской делегаций дважды пытались прервать выступления Волконской. Они также хотели лишить слова генерального директора телеканала «Миллет» Эрвина Мусаева, посетовавшего на блокаду Крыма со стороны Украины.