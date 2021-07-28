«Это разбавляет обстановку». Оштрафованный лжеполицейский вернулся в TikTok

Тиктокер Сергей Чепкасов, которого в июне оштрафовали после того, как он снимал ролики в форме полицейского, выложил новое видео в том же образе. Блогер объяснил «360», почему решил вернуться к своему амплуа.

Сергей рассказал, что его оштрафовали не только за незаконное ношение формы полицейского, но и за хулиганство. Молодой человек признался, что не понимает, в чем он нахулиганил, но решил не спорить с правоохранителями.

«Ну, я был голодный. И у меня есть дела в повседневной жизни. Поэтому не мог никак препятствовать давлению», — объяснил тиктокер.

Чепкасов рассказал, что форму майора полиции у него конфисковали. После этого у него остались еще опознавательные знаки, но он выбросил их сам.

Тиктокер в образе полицейского донимал прохожих на улицах Петербурга, снимая ролики, пока ему не встретились люди в настоящих погонах. Впоследствии Сергею, уроженцу Пермского края, даже пришлось записать ролик с извинениями.

Но на этой неделе на его странице появились новые скетчи с петербургских улиц. Однако тиктокер уверяет, что эти ролики были сняты еще до суда. Поэтому он считает, что его не привлекут к ответственности, так как полагает, что все делает по закону.

«Эти ролики, они старые. Я их снял еще раньше. И в них точно не вижу ничего, чем бы я мог задевать полицейских. Позитивные ролики. Вот в этой суматохе, да, когда к органам и так плохо относятся, потому что у полиции одни взгляды, а у народа другие, это, наоборот, разбавляет обстановку, мои ролики. Просто они этого не понимают или не хотят понимать», — сказал Сергей.

Тиктокер рассказал, что теперь будет снимать ролики в образах гопника и ресторатора. А еще скоро обещает разыграть среди подписчиков автомобиль.