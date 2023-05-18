Общество 18 мая 2023, 01:09 «Это просто ужас». Пользователи накинулись на «Квартирный вопрос» после обсуждения шоу Высоцкой Пользователи соцсетей накинулись на «Квартирный вопрос» после обсуждения шоу Высоцкой YouTube

Читать 360tv в

Не так давно в соцсетях активно обсуждали неудавшиеся старые рецепты ведущей передачи «Едим дома» Юлии Высоцкой. Пользователи активно высмеивали кулинарные способности актрисы, а теперь перешли на «Квартирный вопрос».

Эта программа стала популярной в нулевые. В 2007 году вышел выпуск с переделкой кухни актрисы Ирины Муравьевой и ее мужа — режиссера Леонида Эйдлина. Кадры из этой программы завирусились в Сети. Под видео стали набираться гневные комментарии, а обсуждения лишь усиливались.

Реклама

«Этот выпуск я запомнила навсегда. Это просто ужас. Халабуда какая-то на всю стену, плитка от пола до потолка, холодильник дурацкий и морозилка отдельно. Действительно страшно там находиться!», — написала одна из женщин.

«Я бы убила за такую колхозную кухню!», — поддержала другая.

«Уменьшили кухню и сделали из нее ванную», — отметили под одним из роликов.

Хозяевам квартиры ремонт тоже не понравился. Муравьева не стала скрывать от ведущей, что задумка дизайнера пришлась ей не по душе. Она сравнила комнату с маленьким «домом лесника» и заявила, что ей теперь страшно находиться на собственной кухне.