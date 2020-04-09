«Это просто чепуха!» Вирусолог высказался о новых противовирусных бейджах

Российский вирусолог Анатолий Альтштейн поделился с «360» своим мнением о бейдже с картриджем, который якобы блокирует вирусы. Он назвал устройство чепухой и средством зарабатывания денег.

Профессор усомнился в действенности препарата. «Я не уверен в его пользе. Я думаю, что это скорее средство для зарабатывания денег, а не для пользы. Создавать вокруг себя оболочку, которая защищает вас от вирусов? Да быть такого не может! Это просто чепуха!» — возмутился профессор.

Новомодный бейдж разработан в Национальном исследовательском университете ИТМО. В нем содержится активное вещество — диоксид хлора. В ИТМО его называют «профилактическим препаратом, который обеззараживает воздух и снижает активность вирусов».

Ранее о противовирусных препаратах, которые используют для профилактики, высказался российский эксперт в области фармацевтики Сергей Шуляк. Он заявил, что ни одно из лекарств нельзя применять без назначения врача, потому что все они имеют серьезные побочные действия.

Накануне в России начались клинические испытания лекарств против коронавируса. Участвовать в эксперименте будут только те пациенты с подтвержденным диагнозом COVID-19, которые дали письменное согласие.