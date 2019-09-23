Друзь вернется в «Что? Где? Когда?» Подробнее

«Мне кажется, это прекрасно», — признался двукратный обладатель «Хрустальной совы».

Он напомнил, что следующий сезон игры будет юбилейным, и без Друзя он был бы странным, поскольку магистр является живым символом программы и лучшим игроком за всю историю «Что? Где? Когда?». По мнению Скипского, чем больше сильных игроков, тем лучше.

«Сколько можно наказывать человека за несовершенный поступок?» — задался вопросом он.