«Это прекрасно». Скипский — о возвращении Друзя в «Что? Где? Когда?»
Игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский обсудил с RT сообщение о том, что магистр игры Александр Друзь вернется в телеклуб уже в следующем сезоне.
Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»Подробнее
«Мне кажется, это прекрасно», — признался двукратный обладатель «Хрустальной совы».
Он напомнил, что следующий сезон игры будет юбилейным, и без Друзя он был бы странным, поскольку магистр является живым символом программы и лучшим игроком за всю историю «Что? Где? Когда?». По мнению Скипского, чем больше сильных игроков, тем лучше.
«Сколько можно наказывать человека за несовершенный поступок?» — задался вопросом он.