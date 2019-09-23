  • «Это прекрасно». Скипский — о возвращении Друзя в «Что? Где? Когда?»

    23 сентября 2019, 17:43

    Артур Блянихов

    Игрок клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский обсудил с RT сообщение о том, что магистр игры Александр Друзь вернется в телеклуб уже в следующем сезоне.

    Друзь вернется в «Что? Где? Когда?»

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    «Мне кажется, это прекрасно», — признался двукратный обладатель «Хрустальной совы».

    Он напомнил, что следующий сезон игры будет юбилейным, и без Друзя он был бы странным, поскольку магистр является живым символом программы и лучшим игроком за всю историю «Что? Где? Когда?». По мнению Скипского, чем больше сильных игроков, тем лучше.

    «Сколько можно наказывать человека за несовершенный поступок?» — задался вопросом он.