Вечером 5 августа неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в центре Москвы. Об этом накануне сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников. Правозащитница Ева Меркачева рассказала «360», что в Крапивенском переулке нет никакого офиса ОНК. Комиссии этот случай никак не касается.

«Честно говоря, я не думаю, что это стоит вашего внимания. Там никого и офиса-то нет. <…> Заключенные об этом не знают, никто там не бывает. Это просто, наверное, какое-то помещение, которое не используется никак. Какой-то есть там конфликт, наверное, собственников с арендаторами. Как это нас касается? Вообще никак», — заявила Меркачева.

Собеседница добавила, что вышла какая-то смешная история и произошла неразбериха с почтовыми адресами.

Накануне ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников заявил о захвате офиса ОНК в центре Москвы. По его словам, представители комиссии не могли попасть в помещение, где хранятся обращения граждан.

Общественная наблюдательная комиссия контролирует соблюдение прав человека в местах заключения.