«Это означает прорыв России в океан». Эксперт — о российских «Мистралях» в Крыму
Россия впервые закладывает корабли-вертолетоносцы типа «Мистраль» в Крыму. Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал это событие. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По его словам, «для всех моряков и ветеранов флота сегодняшнее событие — это праздник». Также он назвал это событие знаковым для России.
«Это означает прорыв России в океан. Это корабли не просто дальней морской зоны, это корабли океанской зоны», — считает Дандыкин.