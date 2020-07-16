facebook_pixel
    16 июля 2020, 13:36

    «Это означает прорыв России в океан». Эксперт — о российских «Мистралях» в Крыму

    Дарья Морозова

    Россия впервые закладывает корабли-вертолетоносцы типа «Мистраль» в Крыму. Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал это событие. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

    По его словам, «для всех моряков и ветеранов флота сегодняшнее событие — это праздник». Также он назвал это событие знаковым для России.

    «Это означает прорыв России в океан. Это корабли не просто дальней морской зоны, это корабли океанской зоны», — считает Дандыкин.