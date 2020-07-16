По его словам, «для всех моряков и ветеранов флота сегодняшнее событие — это праздник». Также он назвал это событие знаковым для России.

«Это означает прорыв России в океан. Это корабли не просто дальней морской зоны, это корабли океанской зоны», — считает Дандыкин.