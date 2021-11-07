«Это отвратительно»: Жириновский раскритиковал революции

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил в критикой в адрес революционеров 1917 года, которые, по его мнению, уничтожили все лучшее, и назвал отвратительными вообще все революции. Также он заявил, что некоторые партии при царе не существовали бы из-за их позиции по поводу вакцинации. Об этом рассказало РИА «Новости».

Владимир Жириновский на встрече со студентами в штаб-квартире ЛДПР назвал революции отвратительными, а революционеров — «мятежниками и мародерами». В частности, он раскритиковал большевиков во время Октябрьской революции, которые «уничтожили все лучшее». Лидер ЛДПР напомнил, что до 1917 года наша страна была в числе мировых лидеров в экономическом плане.

Владимир Жириновский не обошел стороной и тему вакцинации. Он выразил сожаление из-за того, что не все студенты Института мировых цивилизаций (учрежден лидером ЛДПР) сделали прививки от коронавируса.

Политик также заявил, что таких партий, как КПРФ, «Справедливая Россия» и «Новые люди», при царе не существовало бы из-за их позиции по поводу вакцинации.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил пандемию c Гражданской войной. Он отметил, что коронавирус в этом случае является наступающими красными, а вакцина — обороняющимися белыми. Он призвал объединиться и помочь белым победить, чтобы люди прекратили умирать из-за красных, то есть из-за коронавируса.