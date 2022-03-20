«Это отработанная технология». США могут попытаться устроить провокацию и обвинить в ней Россию

Угроза применения химического оружия в виде ингредиентов, которые сейчас находятся на территории Украины, действительно существует. Применять его будут, конечно, неонацисты и националисты. Те, кто сегодня старается в принципе ввергнуть в хаос всю Украину, заявил «360» военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Специалист обратил внимание, что применение химоружия — это та технология, которая хорошо отработана США. По его мнению, Штаты могут попытаться устроить провокацию и обвинить в ней Россию.

«И после этого, конечно, идет формирование международного сознания и общественного мнения против РФ, [внушается,] что Россия применяет запрещенное химическое оружие против мирного населения. При этом надо напомнить, что мы уничтожили все химическое оружие по соответствующим соглашениям с США», — подчеркнул Кошкин.

Он напомнил, что Штаты тоже обязались это сделать, но на самом деле не сделали, объяснив это тем, что у них нет средств. Однако, как отметил политолог, это не помешало американцам применять его в Сирии, а потом обвинять в этом президента САР Башара Асада. Хотя все химическое оружие, которые было подчинено Асаду и властям Сирии, тоже было уничтожено при содействии РФ.

Аналогичный план США могут попытаться реализовать и на Украине, а потом обвинить в химической атаке Россию, заключил Кошкин.