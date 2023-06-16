Эксклюзив 16 июня 2023, 14:10 «Это основа всего — яйца и мясо птицы». Глава КФХ — о важности запуска птицеводческого комплекса в Подмосковье Глава КФХ Малкин: после запуска комплекса отпадет необходимость ввоза стад из-за рубежа Freepik

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В Подмосковье на территории городского округа Шаховская появится птицеводческий комплекс, там будут заниматься селекцией и разведением кур. Соглашение о сотрудничестве по строительству репродуктора первого порядка подписано с правительством Московской области. Насколько важен этот объект, «360» па полях ПМЭФ рассказал руководитель крестьянско-фермерского хозяйства (КФК) Роман Малкин.

По словам Малкина, хозяйство работает с 2019 года, до сегодняшнего времени приходилось завозить родительские стада из Европы и обновлять их ежегодно. С запуском репродуктора в этом отпадет необходимость. Это позволит производить все на своей базе, следовательно, увеличатся объемы производства российских фабрик, которые занимаются столовым яйцом.

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«Это птицеводческий комплекс, на базе которого мы сможем заниматься генетикой. Это основа всего — столового яйца, мяса птицы. В стране этого не было 35 лет, но нам удалось завести исходные чистые линии породистых кур, с которыми мы теперь будем работать», — рассказал Малкин.

Глава хозяйства подчеркнул, что правительство Московской области оказывает огромную поддержку при возведении комплекса. Это касается строительства, субсидий и других организационных вопросов. Особую благодарность он высказал заместителю председателя правительства Подмосковья Георгию Филимонову.

«В Минсельхозе Московской области тебя берут за руку и проводят по всем этапам, тебе все показывают, рассказывают. Очень демократичное министерство, я был приятно удивлен. Фактически ты можешь спокойно попасть на прием к министру, замминистра, никто никого никуда не футболит, содействуют», — отметил он.

Малкин добавил, что условием выделения гранта является хороший проект. Правительство Московской области выделило 60% финансирования. На момент запуска стоимость оставляла порядка 55 миллионов рублей. На эти средства закупили новейшее оборудование, птиц, спецтехнику и многое другое.