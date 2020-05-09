Facebook объяснил блокировку фотографии со знаменем над Рейхстагом

В компании Facebook признали ошибочным удаление фотографии, на которой советский солдат поднимает красное знамя над Рейхстагом. Ее блокировали из-за технической ошибки автоматизированного инструмента

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя соцсети.

«Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства», — сообщили в компании.

Ранее пользователи Facebook обратили внимание, что соцсеть блокирует праздничные посты со знаменитой фотографией, на которой советские воины водружают над Берлином знамя Победы. Все они получили сообщение, в котором их публикация названа «нарушающей нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций».