    09 мая 2020, 22:11

    Facebook объяснил блокировку фотографии со знаменем над Рейхстагом

    Анастасия Кукова

    В компании Facebook признали ошибочным удаление фотографии, на которой советский солдат поднимает красное знамя над Рейхстагом. Ее блокировали из-за технической ошибки автоматизированного инструмента
    Facebook объяснил блокировку фотографии со знаменем над Рейхстагом

    Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официального представителя соцсети.

    «Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства», — сообщили в компании.

    Ранее пользователи Facebook обратили внимание, что соцсеть блокирует праздничные посты со знаменитой фотографией, на которой советские воины водружают над Берлином знамя Победы. Все они получили сообщение, в котором их публикация названа «нарушающей нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций».