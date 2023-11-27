Общество 27 ноября 2023, 12:53 «Это опасное явление». Синоптик Вильфанд — о штурмовом предупреждении в Москве Вильфанд: рекордное количество осадков выпало в Москве впервые за 45 лет Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве продлили штурмовое предупреждение из-за сильного снега и ледяного дождя до 13:00. Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Штормовое предупреждение продлили: сильный снег и ледяной дождь до 13:00 в Москве. Это опасное явление», — подчеркнул он.

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Вильфанд добавил, что за минувшую ночь в столице выпало рекордное количество осадков впервые за 45 лет, — до 20 миллиметров. На ВДНХ — это 12 миллиметров, на Балчуге —15 миллиметров, а на метеостанции МГУ зафиксировали 18 миллиметров осадков. Он добавил, что такие показатели превысили норму примерно в 3,5 раза.

При таких погодных условиях спасатели порекомендовали водителям во время поездок снизить скорость, а дистанцию от впереди идущих машин увеличить. Также пешеходам посоветовали обходить рекламные конструкции и дорожные знаки, а при возможности оставаться дома.