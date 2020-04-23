    23 апреля 2020, 22:41

    «Это огромное горе для меня». Калягин — о смерти Ошарина

    Артур Блянихов

    Худрук театра Et Cetera, глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин признался ТАСС, что смерть заместителя руководителя столичного департамента культуры Леонида Ошарина стала для него огромным горем и потрясла его.

    «Если это все так, это огромное горе для меня», — цитирует Калягина «Газета.ru».

    Он напомнил, что Ошарин пришел в театр Et Cetera инженером и стал отличным специалистом, который знал все законы. Он стал директором Et Cetera, затем занял аналогичную должность в театре Маяковского, а потом перешел в департамент культуры.

    «И это объяснимо, потому что он знал все законы, был добрым, отзывчивым и умным человеком», — отметил собеседник информагентства.