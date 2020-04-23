«Если это все так, это огромное горе для меня», — цитирует Калягина «Газета.ru».

Он напомнил, что Ошарин пришел в театр Et Cetera инженером и стал отличным специалистом, который знал все законы. Он стал директором Et Cetera, затем занял аналогичную должность в театре Маяковского, а потом перешел в департамент культуры.

«И это объяснимо, потому что он знал все законы, был добрым, отзывчивым и умным человеком», — отметил собеседник информагентства.