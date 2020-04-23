«Это огромное горе для меня». Калягин — о смерти Ошарина
Худрук театра Et Cetera, глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин признался ТАСС, что смерть заместителя руководителя столичного департамента культуры Леонида Ошарина стала для него огромным горем и потрясла его.
«Если это все так, это огромное горе для меня», — цитирует Калягина «Газета.ru».
Он напомнил, что Ошарин пришел в театр Et Cetera инженером и стал отличным специалистом, который знал все законы. Он стал директором Et Cetera, затем занял аналогичную должность в театре Маяковского, а потом перешел в департамент культуры.
«И это объяснимо, потому что он знал все законы, был добрым, отзывчивым и умным человеком», — отметил собеседник информагентства.