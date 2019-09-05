«Это очень опасная организация». Сектоведа Невеева атакуют участники психокульта Олега Мальцева

Нецензурная брань на стенах подъезда и фекалии на полу — так последователи психокульта Олега Мальцева пытаются воздействовать на сектоведа Александра Невеева, проживающего в Москве. Не так давно разъяренные адепты и вовсе подожгли автомобиль супруги мужчины. Таким образом основатель культа Олег Мальцев намеревается пресечь появление разоблачающих публикаций Невеева.

«Заставить меня замолчать этому человеку не удастся. Даже если я буду в инвалидной коляске, у меня будут проблемы с речью, с руками — я все равно буду писать и говорить об этой секте, потому что я считаю, что это очень опасная организация, деятельность которой хотя бы на территории нашей страны необходимо пресечь», — говорит сектовед, кандидат психологических наук Александр Невеев.

Источник фото: телеканал «360»

Культом Олега Мальцева, «Академией славянских прикладных наук» Александр заинтересовался еще 5 лет назад. Мальцев к тому времени жил и работал на территории Крыма, однако вскоре перебрался в Одессу. Мальцев «вербует» адептов с помощью различных лекций и бизнес-тренингов. Попав на работу в одну из организаций культа, человек становится финансово и морально зависимым. Деструктивное действие и идейная прокачка происходит медленно. Адепту сложно заметить, что он попал в настоящий культ.

Источник фото: телеканал «360»

«В Украине борьба с сектами практически не ведется, там слабое государство. Он за эти годы уже успел проникнуть во многие официальные структуры. Чуть ли не при министерстве культуры Украины. Там есть совет по религиозным делам. Он даже уже внедряется туда. Понятно, для чего это делается — для того, чтобы любой, кто посмеет назвать его сектой, сразу получил серьезные проблемы», — рассказывает Александр Невеев.

Источник фото: телеканал «360»

Мальцев действует жестоко. Порой при этом удивляет оригинальный подход его адептов. В делах угроз, оскорблений и троллинга эти люди особо талантливы.

Источник фото: телеканал «360»

В сети появился даже мультфильм про Невеева и Юрия Абрамова — юриста-видеоблогера, боровшегося с Мальцевым.

Мы решили узнать, что руководство «Академии славянских прикладных наук» думает о ситуации вокруг их дружного коллектива.

«Мотивы человека просты: это месть, это зависть, это ревность, это деньги либо это так называемое условное отсутствие мотива. Это когда человек является психически несостоятельным», — сказала представитель Олега Мальцева, адвокат Ольга Панченко.

Александр обращался в правоохранительные органы по факту поджога автомобиля и другим физическим актам устрашения. Однако, результатов нет до сих пор. Несмотря на сложности в борьбе с организацией Мальцева, Невеев руки опускать не планирует. Сектовед уверен — уберечь общество от деструктивных культов — его святой долг.