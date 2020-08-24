«Это обязанность не государства, а родителей». В Совфеде не оценили идею компенсировать семьям школьные сборы

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал «360», можно ли считать законопроект о финансовой помощи логичным и что нужно сделать, чтобы поддержку получили нуждающиеся семьи. Сам сенатор усомнился в правильности идеи.

Депутаты ЛДПР составили законопроект, который должен обеспечить родителей школьников финансовой помощью в размере 10 тысяч рублей вне зависимости от дохода семьи. Валерий Рязанский посчитал такую инициативу не совсем правильной.

Мне кажется, что собирать ребенка в школу — это обязанность не государства, а родителей Валерий Рязанский.

Политик отметил, что у государства другие обязанности не менее важные для школьников и их родителей. По его мнению, государство должно обеспечить школы и детские сады безопасностью, а также укомплектовать учреждения преподавателями, необходимым оборудованием и столовой.

Рязанский считает, что законопроект составлен не совсем логично. Было бы правильнее оказывать финансовую помощь адресно — только тем, кто в ней действительно нуждается.

«Нам бы (людям — прим.ред) хотелось, чтобы все делало государство, но так не бывает. Мне представляется, что оказывать поддержку такого рода нужно избирательно — семьям, которые не в состоянии сами это сделать. А вообще, это обязанность родителей», — отметил сенатор.

Недавние выплаты, которые получили многие россияне были вызваны действительно серьезной проблемой — пандемией коронавируса и ее последствиями, считает политик. Поэтому нельзя смешивать помощь в школьных сборах с пандемией, как указано в тексте законопроекта.

Валерий Рязанский подчеркнул, что если помощь сделают адресной, проблем с контролем средств не будет. В России последнее время широко распространяется практика такой помощи, например, есть выплаты для людей старшего поколения или социальные выплаты. Эти технологии уже четко отработаны, поэтому все нуждающиеся получат помощь, уверен политик.