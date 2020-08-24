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    24 августа 2020, 11:56

    «Это обязанность не государства, а родителей». В Совфеде не оценили идею компенсировать семьям школьные сборы

    Анастасия Калинина , Екатерина Андронова

    Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский рассказал «360», можно ли считать законопроект о финансовой помощи логичным и что нужно сделать, чтобы поддержку получили нуждающиеся семьи. Сам сенатор усомнился в правильности идеи.

    Депутаты ЛДПР составили законопроект, который должен обеспечить родителей школьников финансовой помощью в размере 10 тысяч рублей вне зависимости от дохода семьи. Валерий Рязанский посчитал такую инициативу не совсем правильной.

    Мне кажется, что собирать ребенка в школу — это обязанность не государства, а родителей

    Валерий Рязанский.

    Политик отметил, что у государства другие обязанности не менее важные для школьников и их родителей. По его мнению, государство должно обеспечить школы и детские сады безопасностью, а также укомплектовать учреждения преподавателями, необходимым оборудованием и столовой.

    Рязанский считает, что законопроект составлен не совсем логично. Было бы правильнее оказывать финансовую помощь адресно — только тем, кто в ней действительно нуждается.

    «Нам бы (людям — прим.ред) хотелось, чтобы все делало государство, но так не бывает. Мне представляется, что оказывать поддержку такого рода нужно избирательно — семьям, которые не в состоянии сами это сделать. А вообще, это обязанность родителей», — отметил сенатор.

    Недавние выплаты, которые получили многие россияне были вызваны действительно серьезной проблемой — пандемией коронавируса и ее последствиями, считает политик. Поэтому нельзя смешивать помощь в школьных сборах с пандемией, как указано в тексте законопроекта.

    Валерий Рязанский подчеркнул, что если помощь сделают адресной, проблем с контролем средств не будет. В России последнее время широко распространяется практика такой помощи, например, есть выплаты для людей старшего поколения или социальные выплаты. Эти технологии уже четко отработаны, поэтому все нуждающиеся получат помощь, уверен политик.

    Новости SMI.FM