«Это норма»: эксперт Росконтроля рассказал, в каких продуктах содержатся насекомые

Галина Ахметова рассказала, что до 100 фрагментов насекомых может находиться в 100 граммах макарон.

«А для кофе аналогичный норматив допускает до 10% зерен с общим количеством следов поражения насекомыми или плесенью. Какао-бобы могут содержать до 4% зерен с насекомыми или плесенью. Это касается почти всех продуктов, даже замороженных овощей или свежих фруктов», — объяснила эксперт.

По ее словам, насекомые могут находиться в изюме и других сухофруктах, грибах и в замороженном брокколи. Также практически все консервы содержат небольшие частички личинок. Эксперт отметила, что употреблять такие продукты вполне нормально.

«Минимальная примесь насекомых в продуктах — это норма. При современных способах проверки и очистки продуктов питания от камней, мелкого мусора, жухлых, недоразвитых, плесневелых плодов практически полностью исключается попадание в них насекомых», — сказала Галина Ахметова.

Она добавила, что даже при тщательной проверке на производствах частички насекомых все равно могут попасть в продукты.