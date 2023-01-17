Общество 17 января 2023, 13:04 «Это невозможно». Нарышкин отреагировал на планы Украины по «возвращению» Крыма Глава СВР Нарышкин назвал невозможным «возвращение» Крыма властями Украины РИА «Новости»

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Власти Украины в очередной раз выступали с заявлениями о территориальных претензиях на Крым. На них отреагировал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Он назвал невозможным «возвращение» полуострова этой стране, сообщил ТАСС.

«Это невозможно», — подчеркнул директор СВР.

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На Украине неоднократно заявляли о своих планах «вернуть» полуостров. Осенью прошлого года The Economist написал о подготовке украинскими властями операции по возвращению Крыма к 2023 году. Об этих планах изданию рассказал бывший командующий ВДВ Украины Михаил Забродский.

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Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума. Голосование провели после госпереворота на Украине. За вхождение в состав РФ высказались 96,7% избирателей в Крыму и 95,6% жителей Севастополя.

Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России. Федеральное собрание ратифицировало документ 21 марта.

Власти Украины отказываются признавать Крым частью РФ и не признают итоги волеизъявления местных жителей.